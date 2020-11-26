Экономика

17:45 26.11.2020

"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

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"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

Правление АО "Укрзализныця" (УЗ) утвердило договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге. И мы в ожидании выхода первых частных компаний на пути УЗ. Рассчитываю, что договор будет составлен как можно скорее", - цитирует пресс-служба министра.

Ведомство отмечает, что первым участником эксперимента было определено ООО "Украинская локомотивностроительная компания", которая будет осуществлять курсирование частных локомотивов сразу на девяти участках железной дороги на Западной Украине.

Криклий добавил, что в настоящее время проходит отбор участников для участия в экспериментальном проекте, а интерес со стороны рынка оказался значительным.

"Благодаря ему мы сможем протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков. Это позволит также отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре и исследовать риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных поездов на железнодорожной сети общего пользования", - пояснил он.

Теги: #укрзализныця #локомотивы
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