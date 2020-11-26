Экономика

16:27 26.11.2020

В Раде ожидают, что Кабмин до конца недели внесет законопроекты о компенсаторных механизмах для бизнеса на случай локдауна – нардеп Кравчук

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В Раде ожидают, что Кабмин до конца недели внесет законопроекты о компенсаторных механизмах для бизнеса на случай локдауна – нардеп Кравчук

В Верховной Раде ожидают, что Кабинет министров до конца текущей недели внесет законопроекты касательно компенсаторных механизмов для бизнеса на случай введения полного локдауна.

"Позиция депутатов такая, что нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент Украины (касательно стимулов для бизнеса в случае введения в стране жестких карантинных мер, – ИФ). Соответственно, мы ждем их регистрации. Очевидно, их внесет Кабинет министров и это должно произойти сегодня, максимум – завтра, то есть до конца недели", – сказала заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем она подчеркнула, что в "Слуге народа" рассчитывают на консенсус все фракций относительно поддержки таких законодательных актов, чтобы "их можно было их проголосовать быстро, на следующей пленарной неделе, и чтобы они сразу же вступили в силу, чтобы не растягивать этот процесс на недели, как это бывает с обычными законопроектами". При этом Кравчук акцентировала на том, что без принятия этих компенсаторных махизмов бизнесу будет крайне сложно уйти на еще один локдаун.

Как сообщалось, 18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеоконференции с президентом Владимиром Украины Зеленским отметил, что до конца недели правительство разработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса, а на следующей неделе после консультаций с предпринимателями его можно будет подавать на рассмотрение парламента. В свою очередь Глава государства подчеркнул, что такой законопроект Офис Президента может направить в парламент как неотложный.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина-24" в четверг выразил убеждение в необходимости введения полного локдауна в стране, и отметил, что этот вопрос будет решаться Кабмином в ближайшие дни.

Теги: #кравчук #рада #локдаун #бизнес
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