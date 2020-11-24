Экономика

15:53 24.11.2020

Остатки на валютных счетах НБУ составляют 14 млрд грн - советник главы Счетной палаты

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Остатки на валютных счетах НБУ составляют 14 млрд грн - советник главы Счетной палаты

Остатки на валютных счетах Национального банка Украины составляют 14 млрд грн, сообщил советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук.

"По состоянию на 1 ноября на счетах Госказначейства было более 15 млрд. грн. Более 14 млрд. грн размещено на счетах Нацбанка в валюте. К сожалению, некоторые эксперты манипулируют статистикой. Они берут данные, прямо не связанные с платежами бюджета, и показывают их как сумму невыплаченных средств бюджета", - сказал он агентству №Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию с финансированием расходов госбюджета.

Мазярчук подчеркнул, что системных задержек с выплатами по платежам Госказначейства нет.

"Например, компания провела закупки, обязуясь оплатить деньги за поставленный товар. Эти обязательства регистрируются в Госказначействе. Но сам момент оплаты возникает тогда, когда товар, собственно, поставлен. А это может быть очень длительное время", – объясняет он.

По словам советника глава СП, если посмотреть на все платежи из общего фонда госбюджета за последние два месяца, то 99% всех оплат были осуществлены в течении пяти дней, более 80% – в течение двух дней.

Тенденция ноября очень похожа на тенденцию октября, добавил он.

"Оплаты идут не только по защищенным статьям, но и по капитальному строительству, по закупке товаров и услуг. Безусловно, отдельные задержки с оплатой могут быть, но они не носят системный характер", – прокомментировал ситуацию Мазярчук.

Теги: #валютные_счета #нбу
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