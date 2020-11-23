Экономика

14:17 23.11.2020

Украина поднялась на 20 позиций по качеству дорог в международном рейтинге The Legatum Prosperity Index

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Украина поднялась на 20 позиций по качеству дорог в международном рейтинге The Legatum Prosperity Index

 Украина в 2020 году поднялась на 126-е место в общем рейтинге качества дорог (146-е в 2019 году), сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со ссылкой на международный рейтинг "Индекс процветания" (The Legatum Prosperity Index), публикующийся образовательным аналитическим центром Legatum Institute.

"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге "Качество дорог" - сейчас мы занимаем 126-е место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - отмечает "Укравтодор".

В рейтинге "Транспорт" стране поднялась на 12 позиций - до 73-го места; в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" – 77-е место (+10 позиций).

В целом в рейтинге Индекса процветания Украина заняла 92-ю позицию, поднявшись на четыре пункта по сравнению с 2019 годом и на 19 позиций - по сравнению с 2018 годом.

The Legatum Prosperity Index - интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т. д. Его ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Как сообщалось, на начало ноября 2020 года на завершающей стадии реконструкции в Украине (сдаются в эксплуатацию, завершена либо завершается укладка последнего шара асфальтобетона) находились 3,9 тыс. км дорог. По данным главы "Укравтодора" Александра Кубракова из 100 искусственных сооружений, которые агентство планировало отремонтировать в 2020 году, 78 уже реконструированы.

Теги: #дороги #укравтодор #рейтинг
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