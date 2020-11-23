Аппеляционные инстанции отказали "Укрэнерго" в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте

Западный аппеляционный хозяйственный суд и Центральный аппеляционный хозяйственный суд отказали НЭК "Укрэнерго" в удовлетворении апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции, отказавших НЭК в исках к "ДТЭК Западэнерго" и ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" о взыскании 425,8 и 85,28 млн грн соответственно за услугу по передаче э/э при экспорте.

"Аппеляционную жалобу ЧАО НЭК "Укрэнерго" оставить без удовлетворения", – говорится в решениях обоих судов, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно реестру, Центральный аппеляционный суд рассматривал жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 2 июля 2020 года, отказавшему НЭК в иске к ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Западный аппеляционный суд – жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Львовской области от 17 августа, отказавшему ей в иске к "ДТЭК Западэнерго".

Как сообщалось, в конце сентября НЭК "Укрэнерго" подало апелляцию на решение Хозяйственного суда Львовской области относительно оплаты услуги по передаче электроэнергии при экспорте "ДТЭК Западэнерго".

"В соответствии с п.5.1 Раздела XI Кодекса системы передачи (КСП), утвержденного постановлением НКРЭКУ №309 от 14 марта 2018 года, договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии устанавливает обязанности и права сторон при осуществлении ее экспорта, импорта и транзита", – аргументировали в НЭК свои действия.

В компании также сослались на разъяснение НКРЭКУ, отметив, что регулятор указал на необходимость оплаты экспортерами услуг по передаче в объемах экспортированной электроэнергии, поскольку они фактически получают услуги по передаче и пользуются сетями оператора системы передачи (ОСП) для транспортирования э/э в энергосистему страны, в которую осуществляется ее экспорт.

В то же время НЭК отметила, что доход от этих услуг учитывается при расчете тарифа на передачу, обратив внимание на необходимость его повышения в перспективе из-за неуплат.

При этом там акцентировали внимание, что с целью получения НЭК возможности компенсировать затраты на услуги по передаче э/э во время экспорта в рамках механизма ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), действующего в странах ENTSO-E, необходимо, в частности, принять законопроект №3364-1 о сертификации "Укрэнерго" как независимого оператора по модели ISO (Independent System Operator). Кроме того, необходимо внедрить процедуру совместных аукционов по распределению межгосударственных сечений с ОСП стран ENTSO-E, в том числе принять законопроект №3837, решающий ключевые вопросы внедрения этих аукционов, отметили в НЭК.

Хозяйственный суд Львовской области, отказав НЭК "Укрэнерго" в удовлетворении иска к ЧАО "ДТЭК Западэнерго" о взыскании с последнего 425,8 млн грн оплаты тарифа на передачу при экспорте электроэнергии за июль 2019-май 2020 года, аргументировал свое решение отсутствием правовых оснований для учета экспорта при начислении платы за передачу электроэнергии.

В частности, суд указал, что договором на передачу электроэнергии, заключенным между "Укрэнерго" и "ДТЭК Западэнерго", установлен исчерпывающий перечень оснований для определения планового и фактического объемов услуги по передаче электроэнергии.

"При этом объемы экспорта электроэнергии не учитываются при определении фактического объема услуг по передаче, и более того - вообще не предоставляются истцом", – говорится в решении суда.

Кроме того, суд акцентировал, что принятое в феврале постановление НКРЭКУ №360 об утверждении изменений в Кодекс системы передачи, направленное на урегулирование вопроса с оплатой тарифа на передачу при экспорте, остановлено постановлением Окружного административного суда Киева от 11 февраля и его действие не может распространятся на часть спорного периода.

Вместе с тем суд указал, что другой частью предмета спора является требование о взыскании стоимости услуг по передаче экспортированных объемов электроэнергии за июль 2019-февраль 2020 года, то есть за период, который предшествовал принятию указанного постановления регулятора.

Суд отметил, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия

При этом в решении суда указано, что необходимость утверждения изменений в Кодекс системы передачи относительно оплаты услуги по передаче э/э при экспорте была вызвана отсутствием соответствующих положений в действующих нормативно-правовых актах.

ДТЭК в январе заявил, что считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед госкомпанией.

Позже ДТЭК, ссылаясь на рекомендации Европейского Энергосообщества, отметил, что Секретариат ЕЭС однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров.

Со своей стороны, ОС "Первая энергетическая ассоциация Украины" и Украинский национальный комитет Международной торговой палаты призвали НКРЭКУ отказаться от разработанного ею законопроекта об изменениях закона о рынке электроэнергии, согласно которому, в частности, экспортеры обязуются оплачивать тариф на передачу экспортируемых объемов электроэнергии, но без учета ПСО НЭК "Укрэнерго" по "зеленым" тарифам.

Регулятор при этом ссылается на рекомендации Европейского Энергосообщества, которое отметило, что тариф на передачу включает затраты, не связанные с трансграничными услугами, а именно выполнением ПСО по компенсации "Укрэнерго" "зеленых" тарифов.