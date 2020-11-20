Экономика

18:43 20.11.2020

Решение о смене руководства Минэнерго исходило из Офиса президента – источник на энергорынке

1 мин читать

Решение о смене руководства Министерства энергетики исходило из Офиса президента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке электроэнергии.

По его словам, причиной этого стали проблемы, накопившиеся на рынке электроэнергии, и активизация различных сфер влияния.

Согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Урядовом портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

Теги: #минэнерго #офис_президента #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 20.11.2020
Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

18:35 20.11.2020
Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

18:25 20.11.2020
Замглавы Офиса президента предлагает возобновить работу Рады регионов с привлечением мэров городов

Замглавы Офиса президента предлагает возобновить работу Рады регионов с привлечением мэров городов

18:25 20.11.2020
В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

18:24 20.11.2020
О "новогоднем локдауне" говорить пока рано - замглавы Офиса президента

О "новогоднем локдауне" говорить пока рано - замглавы Офиса президента

18:18 20.11.2020
Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

17:29 20.11.2020
Замглавы Офиса президента: Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории

Замглавы Офиса президента: Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории

16:52 20.11.2020
До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

12:36 20.11.2020
В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

15:15 19.11.2020
Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев на новостях о покупке Hershey бобов через биржу

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн

Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть

Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

Нефть растет и завершает подъемом третью неделю подряд, Brent на уровне $44,54 за баррель

Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

"Эпицентр К" открывает крупнейший центр техники "Це Те" в Киеве

Рост трафика украинских ТРЦ замедлился в будни после введения карантина выходного дня

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

Международный производитель кофе Strauss Group построил распределительный центр в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА