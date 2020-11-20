Решение о смене руководства Минэнерго исходило из Офиса президента – источник на энергорынке

Решение о смене руководства Министерства энергетики исходило из Офиса президента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке электроэнергии.

По его словам, причиной этого стали проблемы, накопившиеся на рынке электроэнергии, и активизация различных сфер влияния.

Согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Урядовом портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.