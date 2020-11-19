Сеть "БРСМ-Нафта" стала топливным партнером ФК "Шахтер"

Сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" стала топливным партнером футбольного клуба "Шахтер", соответствующий партнерский контракт рассчитан на 2 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на церемонии подписания было заявлено, что "БРСМ-Нафта" будет обеспечивать потребности клуба, а также предоставит болельщикам "Шахтера" эксклюзивные скидки на топливо, продукты питания, напитки и автотовары собственного производства.

Помимо того в сети АЗК можно будет купить символику "Шахтера" и участвовать в различных совместных акциях и активностях, в том числе с привлечением футболистов.

"Кроме стандартных инструментов, предусмотренных нашим контрактом, логотип компании "БРСМ-Нафта" будет представлен на игровой форме команды уже со следующего матча – 21 ноября с "Александрией"", - отметил коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко.