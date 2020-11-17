Экономика

17:22 17.11.2020

Российские власти Крыма выставили винзавод "Массандра" на аукцион

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Российские власти Крыма выставили винзавод "Массандра" на аукцион

Министерство имущественных и земельных отношений в аннексированном Россией Крыму выставило на аукцион 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (старейший и крупнейший винзавод Крыма) с начальной ценой 5,3 млрд рублей.

Как говорится в материалах "Единой электронной торговой площадки", к продаже предлагаются 3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Сейчас 100% акций АО - у Минимущества Крыма.

Шаг аукциона составляет 26,5 млн рублей (0,5% начальной цены продажи). Аукцион назначен на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.

Теги: #крым #массандра
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