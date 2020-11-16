Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь

Власти Индонезии вернулись к вопросу о запрете алкоголя в стране, отельеры Бали опасаются, что подобное нововведение отпугнет туристов, сообщает газета The Jakarta Post.

"Сразу три исламские политические партии страны поддержали идею запрета алкоголя в стране. Предполагается, что спиртное нельзя будет производить, ввозить, продавать и употреблять. Нарушителям может грозить от двух до 10 лет тюремного заключения и штрафы до $70,5 тыс. За распитие алкоголя полагается арест сроком до трех лет или штраф до $3,5 тыс.", - пишет газета.

По словам депутата United Development Party Иллизы Саадуддин Джамал, законопроект направлен на защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления спиртных напитков и наведение порядка в стране.

Как отмечает издание, законопроект был включен в Национальную законодательную программу на 2020 год после того, как обсуждение документа застопорилось в 2015 году. Тогда против него выступали промышленники и турбизнес.

Так, по мнению председателя Ассоциации отелей Бали Рики Путра, действующих законов, регулирующих оборот и употребление алкоголя в Индонезии, достаточно, а новый проект негативно отразится на иностранном турпотоке, особенно на фоне пандемии коронавируса. "Как мы заставим людей приехать, когда наши границы снова откроются? Не только международные гости, но и индонезийцы будут думать, зачем им отдыхать на Бали, когда они даже не могут насладиться бутылкой пива", - считает он.

Между тем, пока законопроект на стадии обсуждения, власти рассматривают различные послабления, в том числе для туристов. Однако какие изменения будут введены, а также принципы их действия пока не известны.