Экономика

17:10 13.11.2020

Арендаторы ТРЦ сократят товарооборот на 12-15 млрд грн за месяц на карантине выходного дня – мнение

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Арендаторы торгово-развлекательных центров сократят товарооборот на 12-15 млрд грн в случае, если карантин выходного дня продлится один месяц, считает глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ), операционный директор группы компаний "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

"Если локдаун выходного дня будет продолжаться месяц, арендаторы торговых центров потеряют 12-15 млрд грн оборотов. И это только арендаторы 300 с небольшим украинских ТЦ. По стране розничный товарооборот может сократиться на 30-40%. Самый важный сезон в году будет сорван. А это ставит под угрозу подготовку к следующему сезону для большинства сетей", – рассказал Гаврюшин агентству "Интерфакс-Украина".

Он убежден, что торговые точки несут меньше всего рисков по распространению заболевания, но при этом главные ограничения касаются именно их.

"Очевидно, что такие меры не повлияют на число зараженных. Основные места заражения продолжат функционировать, в будние дни вирус также не отдыхает", – считает Гаврюшин.

В то же время генеральный директор NAI Ukraine Виталий Бойко отмечает, что в условиях карантина выходного дня стоит продлить время работы магазинов и торговых центров.

"Я бы рекомендовал продлить время работы магазинов и ТЦ, так как цейтнот после работы и пробки – основные сдерживающие факторы. Нужно, чтобы после завершения рабочего дня и приезда в большой ТЦ оставалось 2-2,5 часа (минимальное время в региональном ТЦ) для спокойного шопинга", – отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 до 30 ноября.

В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос, прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами.

Теги: #трц #мнение #коронавирус
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