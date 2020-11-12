Экономика

18:05 12.11.2020

"Укрэнерго" приступило к реконструкции 6 подстанций в западном регионе страны за средства МБРР

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"Укрэнерго" приступило к реконструкции 6 подстанций в западном регионе страны за средства МБРР

НЭК "Укрэнерго" начала реконструкцию шести подстанций в западном регионе страны – "Ивано-Франковск", "Богородчаны", "Ривне" и "Ковель" напряжением 330 кВ, а также "Калуш" и "Борислав" напряжением 220 кВ ‒ за средства Международного банка реконструкции и развития общим объемом EUR60 млн.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", реализация этого проекта даст возможность повысить надежность системы передачи региона, снизить технологические потери электроэнергии и эксплуатационные расходы, перевести подстанции на автоматизированную работу с возможностью дистанционного управления с главного диспетчерского центра.

"Реконструкция указанных подстанций финансируется средствами Международного банка реконструкции и развития в рамках Второго проекта по передаче электроэнергии. Следует отметить, что это дополнительный компонент проекта, реализация которого стала возможной за счет существенной экономии средств, достигнутой при проведении международных открытых торгов по базовому объему проекта", ‒ сообщил директор по инвестициям "Укрэнерго" Олег Павленко, которого цитирует пресс-служба.

Реконструкция шести подстанций предусматривает, в частности, полную замену распределительных устройств 330-110 кВ на всех ПС, установку АСУТП для дистанционного мониторинга и управления оборудованием ПС, строительство новых помещений для оборудования релейной защиты и общеподстанционных пунктов управления.

В рамках выполнения работ подписаны контракты с тремя иностранными компаниями: китайской Xian Electric Engineering Co. Ltd, турецким консорциумом Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.S. и BEST Elektrik Taahhut Ve Ticaret A.S., а также с казахской "АСПМК-519".

Работы проводятся в рамках комплексной программы автоматизации подстанций, которая предусматривает реконструкцию всех подстанций "Укрэнерго" с внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

Программа направлена на повышение надежности работы системы электропередачи, создание технической базы для внедрения технологии smart grid в магистральных сетях, обеспечения уровня надежности и безопасности сети в соответствии с требованиями ENTSO-E.

На первом этапе, до 2025 года, будут реконструированы 57 подстанций, которые сформированы в девять инвестиционных пакетов. Еще четыре инвестиционных пакета предусматривают реконструкцию 38 подстанций.

Теги: #укрэнерго
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