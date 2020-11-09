Экономика

13:38 09.11.2020

"Укравтодор" начал реконструкцию моста через р. Чертомлык в Днепропетровской области

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"Укравтодор" начал реконструкцию моста через р. Чертомлык в Днепропетровской области

Подрядчик ООО "Онур Конструкцион" начал реконструкцию моста через р. Чертомлык в Днепропетровской обл., который является составляющей частью дороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в понедельник, согласно графику работ проезд по мосту будет обеспечен 30 декабря 2020 года.

Общая протяженность сооружения – 161,4 погонных метра. Строительные работы будут выполняться без перекрытия русла реки.

По данным агентства, в настоящее время для восстановления проезда рядом с разрушенным мостом устроено временную понтонную переправу. Движение осуществляется в реверсном режиме и регулируется светофорами.

Кроме того, для восстановления проезда рядом с разрушенным мостом устроено временную понтонную переправу. Движение осуществляется в реверсном режиме и регулируется светофорами.

Как сообщалось, 20 мая 2020 года во время движения перегруженного автомобиля разрушилась секция моста через р. Чертомлык.

Теги: #укравтодор #днепропетровская_область
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