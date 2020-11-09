Экономика

12:58 09.11.2020

Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста на нескольких международных трассах

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Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста на нескольких международных трассах

Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста "Право на работу" на нескольких международных трассах.

По данным пресс-службы патрульной полиции, несколько сотен микропредпринимателей на протяжении 40-50 минут ходили по пешеходным переходам на международных трассах – на нескольких участках автодороги Киев-Чоп, на западном обходе Львова, на автодороге Львов-Рава-Русская, в райцентрах Стрый и Самбор.

Участники акций протеста каждые 10-15 минут пропускали транспорт.

Всего, по информации правоохранителей, участие в акциях приняли участие около 500 человек.

Акцию на трассах области инициировали после того, как Верховная Рада не проголосовала законопроект №4313, в котором предлагали отсрочить внедрение кассовых аппаратов для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Теги: #львовская_область #акция_протеста #бизнес
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