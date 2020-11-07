Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной – Резников

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной 2021 года, сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Во время поездки в Донецкую область, где президент Украины Владимир Зеленский с послами иностранных государств посетили подготовленный к открытию 10 ноября КПВВ "Счастье", Резников отметил, что аналогичные сервисные хабы уже в следующем году будут открыты на всех КПВВ. В ближайшее время запланировано открытие сервисного хаба в Новотроицком, а также будут модернизированы хаб на Чонгаре – на административной границе с временно оккупированным Крымом.

"И это только капля в море. Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", - цитирует его пресс-служба Министерства реинтеграции.

Резников указал, что данная стратегия будет концентрироваться, прежде всего, на потребностях людей и территориальных громад, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями: создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета; финансирования за счет международных доноров и организаций.

Вице-премьер рассказал, что стратегия развития Донбасса будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест, а основой экономического роста должны стать местные громады.

"Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития громад, которые, в частности, находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями", - отметил он.

Резников также напомнил, что реализуется ряд проектов, в центре внимания которых интересы украинских граждан: и "Вода Мариуполя", и жилые проекты с немецким государственным банком KfW и непосредственно правительственные, проекты с другими нашими международными партнерами. По его словам, в планах – крупные инфраструктурные проекты: развитие железной дороги, энергетической сферы.