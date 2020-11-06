Экономика

09:34 06.11.2020

Шмыгаль: $1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны

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Шмыгаль: $1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины.

"$1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве.

Теги: #шмыгаль #ввп
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