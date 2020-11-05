Рада приняла закон о создании и функционировании Государственного аграрного реестра

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3295 о внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования господдержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Данный законопроект на заседании в четверг поддержал 281 народный депутат.

Основные положения законопроекта предусматривают: введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра; предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой; уточнение положений по исправлению ошибок Государственного земельного кадастра с использованием программного обеспечения Государственного аграрного реестра; исключение положений, касающихся государственного регулирования цен на сельхозпродукцию и государственных залоговых закупок зерна, а также исключения положений из закона, касающихся урегулирования вопросов государственной аграрной интервенции как формы государственного вмешательства

Законопроект направлен на создание единой государственной информационной системы, содержащей сведения о производителях сельскохозяйственной продукции для администрирования государственной поддержки (Государственный аграрный реестр).

Документ должен обеспечить упрощенную регистрацию сельхозпроизводителей с целью получения бюджетной поддержки, автоматическую проверку их статуса через доступ к другим госреестрам и кадастрам, простую подачу заявки на получение государственной поддержки, быструю проверку соответствия критериям предоставления поддержки, возможность оценки эффективности применения мер поддержки, публичность распределения средств государственной поддержки, а также формирование "единого кабинета агрария", что позволит получать государственные сервисы, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в государственном земельном кадастре.