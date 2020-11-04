Экономика

10:58 04.11.2020

УЗ завершает переговоры по подписанию договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию

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УЗ завершает переговоры по подписанию договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию

АО "Укрзализныця" (УЗ) обсуждает возможность осуществления транзитных контейнерных перевозок по маршруту Китай – ЕС через территорию Украины, оператором будет выступать филиал УЗ "ЦТС "Лиски", сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на исполнительного директора филиала Эдвина Берзиньша.

Компания, в частности, отмечает, что на финальном этапе находятся переговоры о подписании долгосрочных соглашений о предоставлении услуг с компаниями DHL, PKP Cargo Connect и BTLC Germany. Договоренность с DHL предусматривает перевозку контейнерных грузов по всей территории Украины с предоставлением комплекса услуг "под ключ" на терминалах филиала "ЦТС "Лиски".

Совместно с PKP Cargo Connect будут осуществляться перевозки контейнерных поездов из/на станций железных дорог Украины на станции Польши с дальнейшей перевозкой получателям по всей территории ЕС. Договоренность с BTLC Germany предусматривает перевозку грузов в сообщении Китай - Украина/ЕС и в обратном направлении.

"Украина занимает стратегически важную позицию на транспортных путях между Европой и Азией. Ранее этот потенциал почти не использовался. Поэтому сейчас один из приоритетов руководства "Укрзализныци" - раскрыть возможности железнодорожных транспортных путей Украины и вместе с партнерами с Востока и Запада наладить взаимовыгодную систему международных контейнерных перевозок", - цитирует пресс-служба Берзиньша.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует перевозить 1 млн тонн грузов круглосуточно уже в 2020 году.

Теги: #контейнеры #ес #укрзализныця #азия
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