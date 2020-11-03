Экономика

18:02 03.11.2020

Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина

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Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина

В правительстве Украины ожидают сложных переговоров по торговле металлургической продукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса на торговлю с ЕС, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина.

"Сложный блок вопросов представляет торговля металлопродукцией, так как есть вопросы, которые выходят чисто за рамки соглашения - действуют определенные пошлины, установленные для украинской продукции. Это более комплексный вопрос. И понятно, что европейский рынок заинтересован в том, чтобы максимально защищаться. И это будут сложные переговоры, но они будут обязательно проведены", - сказала она во время онлайн-интервью "Торговые войны: искусство защиты" во вторник.

При этом Стефанишина подчеркнула, что в рамках Green Deal все украинские предприятия должны ориентироваться на эту новую политику ЕС.

Отвечая на вопрос о разных возможностях экомодернизации производства у предприятий ЕС и Украины (утвержденный инвестплан Green Deal предусматривает привлечение более EUR1 трлн инвестиций в 2021-2030 гг., 64% из которых составят госсредства – ИФ), вице-премьер отметила, что в настоящее время идет процесс дополнений к соглашению.

"В своих предложениях ЕС мы должны выработать дорожную карту нашей трансформации, которая будет учитывать финансовые аспект, временные рамки", - констатировала Стефанишина, напомнив, что правительство разрабатывает экономическую стратегию до 2030 года.

"Но и бизнес должен думать наперед. Мы достаточно плодотворно общаемся с ассоциациями и предприятиями. И очень позитивно оцениваем ситуацию, и многие компании уже готовятся к этому, готовят собственные оценки", - сказала вице-премьер.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявлял, что считает необходимым, чтобы представители Украины активнее отстаивали интересы отечественных производителей как на переговорах с европейскими коллегами в рамках вопросов по "зеленой металлургии" и экологической модернизации, так и в принимаемых решениях.

"Европейский "зеленый" курс - слова, которые все больше будут звучать из уст украинских чиновников и украинских промышленников. Общее в этих словах - большое влияние, которое будет иметь "зеленый" курс ЕС на украинскую экономику. Разница - в оценке. Чиновники уже обещают европейцам, что Украина в числе первых примет новые европравила. Промышленники говорят, что правительство в погоне за пиаром может сильно навредить ключевым украинским индустриям и требуют от чиновников разумной переговорной позиции", - писал зампред комитета ВР на своей странице в Facebook по итогам состоявшегося 13 октября "круглого стола" "Изменение климата: Европейский зеленый курс и международные обязательства, приоритеты и возможности для Украины".

При этом он пояснял в чем суть "зеленого" курса: ЕС потребует от своих производителей снизить нагрузку на окружающую среду. Понимая, что это значительные дополнительные расходы европейского бизнеса, ЕС введет ограничения на импорт, которые будут мотивированы экологическими соображениями. Европейские предприятия при этом получат от правительств своих стран значительные финансовые стимулы для экологической модернизации. Утвержден инвестиционный план European Green Deal Investment Plan, который предусматривает привлечение более EUR1 трлн инвестиций в 2021-2030 гг., 64% из них - государственные средства.

Парламентарий подчеркивал, что эта политика является ярким примером неопротекционизма со стороны ЕС: скрытое субсидирование своих производителей и одновременно ограничение импорта. В результате украинские экспортеры, вероятно, получат очередной торговый барьер в дополнение ко многим действующим пошлинам и другим препятствиям, которые есть в торговле с Евросоюзом и никуда не исчезли, несмотря Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, а даже появились новые.

"У украинских чиновников есть давняя болезнь. Ее симптом - жертвование экономическими интересами ради политических. Значительная часть украинских международных соглашений являются яркими примерами этого. Поэтому я не просто призываю, а требую от украинских чиновников, которые будут вести переговоры, честно рассказать украинским производителям, что именно они обещают европейским партнерам, и те обещают Украине", - призывал Кисилевский.

В то же время он признавал, что украинская промышленность должна модернизироваться с экологическим уклоном. Но для этого производителям нужно время и значительные финансовые ресурсы, выразив сомнение, что украинское правительство планирует предоставлять своим производителям такую же финансовую поддержку и так же защищать внутренний рынок, как это делает ЕС.

Теги: #стефанишина #ес #украина #металлопродукция
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