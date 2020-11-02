Экономика

17:10 02.11.2020

Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

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Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок установления категорий гостиницам и другим средствам размещения, увеличив срок действия свидетельств о категориях с трех до пяти лет.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении правительства №1006 от 28 октября 2020 года, обнародованном на его сайте.

Согласно постановлению, органы сертификации исключаются из состава комиссии по установлению категорий гостиницам. Кроме того, формы свидетельств отныне разрабатываются Госагентством развития туризма Украины и утверждаются Министерством культуры и информационной политики.

Как сообщалось, присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

Постановлением Кабмин разрешил осуществлять сертификацию гостиниц органам, аккредитованным Национальным агентством по аккредитации Украины (НААУ), предоставляющим аккредитацию органам по сертификации продукции, процессов и услуг и находящимся в подчинении Минэконоразвития.

В октябре-2019 правительство передало полномочия по присвоению категорий гостиницам и средствам временного размещения Министерству культуры, молодежи и спорта вместо Минэкономразвития с 1 января 2020 года.

Теги: #недвижимость #гостиницы #кабмин1
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