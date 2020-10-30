Экономика

15:27 30.10.2020

Профильный комитет Рады предлагает формировать налог на недвижимость по ее оценочной стоимости

2 мин читать
Профильный комитет Рады предлагает формировать налог на недвижимость по ее оценочной стоимости

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, в частности, предлагает формировать налог на недвижимое имущество по его оценочной стоимости вместо площади объекта недвижимости.

"Действующий порядок администрирования налога по "квадратным метрам" сравним с подушной податью, налогом на окна или налогом на очаг. Налоги, которые направлены на форму, а не на суть объектов налогообложения. Очевидно, что стоимость двух объектов в разных районах отличается экономически. А налоговая нагрузка на плательщиков – одинаковая, что является далеким от понятия справедливости", – написал в Facebook в четверг глава парламентского комитета Даниил Гетманцев, призвав направлять в комитет предложения к законопроекту.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании системы местного налогообложения)", предлагается определить базой налогообложения оценочную стоимость недвижимости или его части, определенной субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством.

Массовая оценка недвижимости в пределах населенного пункта, результаты которой используются для целей налогообложения, проводится раз в пять лет, за пределами населенных пунктов – раз в 10 лет.

Для нововведенного объекта недвижимости базой налогообложения является оценочная стоимость на дату вступления в право собственности на объект.

Ставка налога для жилой и нежилой недвижимости устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от расположения и типа недвижимости и составляет соответственно не более 0,2% и 0,3% от оценочной стоимости объекта за 1 кв. м.

При этом, если в собственности у физлица более пяти объектов жилой недвижимости, то для шестого и каждого следующего объекта по возрастанию оценочной стоимости ставка налога применяется с коэффициентом 3.

Законопроектом также предусматривается исключение всех льгот по уплате налога на недвижимость, однако местные власти имеют право устанавливать льготы в виде уменьшения ставки или введения режима освобождения от уплаты налога на определенной территории.

Не облагается налогом только жилая недвижимость пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, несовершеннолетних и недееспособных лиц, при условии, что они владеют лишь одним объектом недвижимости и его оценочная стоимость не превышает 300 (для городов более 1 млн жителей) и 100 (менее 1 млн) минимальных зарплат для квартир, и соответственно 600 и 250 "минималок" для домов. При этом такие объекты также облагаются налогом, если сдаются собственниками в аренду, лизинг, займ или используются в предпринимательской деятельности для получения прибыли.

Согласно законопроекту, налоговые обязательства уплачиваются в течение 30 календарных дней со дня вручения уведомления как физическими, так и юридическими лицами.

Кроме того, документ также предлагает отнести некоторые инженерные сооружения и подземные и надземные паркинги к объектам нежилой недвижимости.

Теги: #недвижимость #верховная_рада #налог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 30.10.2020
"Интергал-Буд" запустил в продажу башню "А" в проекте премиум-класса Intergal City в Киеве

"Интергал-Буд" запустил в продажу башню "А" в проекте премиум-класса Intergal City в Киеве

16:16 30.10.2020
ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

13:14 29.10.2020
"Киевпроект" намерен реконструировать свое здание под МФК в 2021г

"Киевпроект" намерен реконструировать свое здание под МФК в 2021г

10:19 29.10.2020
Гостуризма и Минкультуры готовятся начать категоризацию отелей

Гостуризма и Минкультуры готовятся начать категоризацию отелей

15:18 28.10.2020
Кабмин предложит Раде передать полномочия организовывать автобусные пасперевозки в пределах района ОГА и ОТГ

Кабмин предложит Раде передать полномочия организовывать автобусные пасперевозки в пределах района ОГА и ОТГ

17:29 27.10.2020
Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

12:02 26.10.2020
Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

18:02 23.10.2020
СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

17:12 23.10.2020
Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

Radisson Hotel Group в начале 2021г откроет первую гостиницу в Одессе

15:49 23.10.2020
Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" планирует до 2022г завершить выделение 4 вертикалей будущего холдинга

"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ

"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании

"Мотор Сич" за 9 мес.-2020 получила 930 млн грн чистой прибыли

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021

Petrobras в III кв. сократила убыток с $9,7 млрд до $236 млн

Из-за срыва форвардных контрактов по зерну украинские аграрии будут терять более $400 млн в год - эксперты

Выручка Amazon в III кв. была рекордной, прибыль за 9 месяцев превысила показатель за 2019г

Apple получила рекордную для IV финквартала выручку, показатели превзошли прогнозы

Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

Предварительная оценочная миссия ЕС по "промышленному безвизу" начала работу в Украине

"Укрзализныця" планирует до 2022г завершить выделение 4 вертикалей будущего холдинга

Отобрано шесть участков дорог Украины для передачи в концессию, запуск тендера планируется на 2021г

Профильные ВИЭ-ассоциации заявляют о преследовании отрасли в связи с обвинениями главы Госналоговой о недоплате налогов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА