Профильный комитет Рады предлагает формировать налог на недвижимость по ее оценочной стоимости

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, в частности, предлагает формировать налог на недвижимое имущество по его оценочной стоимости вместо площади объекта недвижимости.

"Действующий порядок администрирования налога по "квадратным метрам" сравним с подушной податью, налогом на окна или налогом на очаг. Налоги, которые направлены на форму, а не на суть объектов налогообложения. Очевидно, что стоимость двух объектов в разных районах отличается экономически. А налоговая нагрузка на плательщиков – одинаковая, что является далеким от понятия справедливости", – написал в Facebook в четверг глава парламентского комитета Даниил Гетманцев, призвав направлять в комитет предложения к законопроекту.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании системы местного налогообложения)", предлагается определить базой налогообложения оценочную стоимость недвижимости или его части, определенной субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством.

Массовая оценка недвижимости в пределах населенного пункта, результаты которой используются для целей налогообложения, проводится раз в пять лет, за пределами населенных пунктов – раз в 10 лет.

Для нововведенного объекта недвижимости базой налогообложения является оценочная стоимость на дату вступления в право собственности на объект.

Ставка налога для жилой и нежилой недвижимости устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от расположения и типа недвижимости и составляет соответственно не более 0,2% и 0,3% от оценочной стоимости объекта за 1 кв. м.

При этом, если в собственности у физлица более пяти объектов жилой недвижимости, то для шестого и каждого следующего объекта по возрастанию оценочной стоимости ставка налога применяется с коэффициентом 3.

Законопроектом также предусматривается исключение всех льгот по уплате налога на недвижимость, однако местные власти имеют право устанавливать льготы в виде уменьшения ставки или введения режима освобождения от уплаты налога на определенной территории.

Не облагается налогом только жилая недвижимость пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, несовершеннолетних и недееспособных лиц, при условии, что они владеют лишь одним объектом недвижимости и его оценочная стоимость не превышает 300 (для городов более 1 млн жителей) и 100 (менее 1 млн) минимальных зарплат для квартир, и соответственно 600 и 250 "минималок" для домов. При этом такие объекты также облагаются налогом, если сдаются собственниками в аренду, лизинг, займ или используются в предпринимательской деятельности для получения прибыли.

Согласно законопроекту, налоговые обязательства уплачиваются в течение 30 календарных дней со дня вручения уведомления как физическими, так и юридическими лицами.

Кроме того, документ также предлагает отнести некоторые инженерные сооружения и подземные и надземные паркинги к объектам нежилой недвижимости.