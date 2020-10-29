"Укрзализныця" планирует до 2022г завершить выделение 4 вертикалей будущего холдинга

"Укрзализныця" до конца 2021 года планирует завершить переподчинение подразделений и выделить четыре вертикали будущего холдинга - грузовую, пассажирскую, производственную и инфраструктурную.

"Планируем в 2021-м завершить переподчинение подразделений "Укрзализныци" таким образом, чтобы каждая производственная вертикаль получила все необходимые активы, чтобы она могла подсчитать прибыли и убытки и вывести свой собственный баланс. Уже к концу следующего года каждая из этих четырех вертикалей будет иметь свой баланс. Это затем позволит их реорганизовать в компании холдинга", - сообщил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, в рамках перехода УЗ к вертикально-интегрированной структуре в настоящее время осуществляется перемещение активов и персонала, чтобы в каждой вертикали были сконцентрированы все необходимые средства для осуществления полного цикла деятельности.

Так, грузовая вертикаль будет иметь в своем распоряжении локомотивы и вагоны, пассажирская - локомотивы, пассажирские и пригородные поезда, производственная - вагоноремонтные и строительные заводы, локомотиворемонтные заводы и депо, где будут осуществляться капитальные ремонты, инфраструктурная - пути и путевое хозяйство, автоматизацию и сигнализацию.

В грузовой и пассажирской вертикалях также будут эксплуатационные депо для проведения текущих ремонтов.

"На примере двух депо, которые мы уже начали переподчинять с Донецкой железной дороги на Южную, это "Лиман" и "Волноваха". Мы видим, что это никоим образом не влияет ни на количество персонала, ни на производственные функции депо, ни на смену места работы персонала. Переподчинение осуществляется административно для того, чтобы сконцентрировать в рамках вертикально-интегрированной структуры все функции и эти структуры превратить затем в компании-холдинги", - подчеркнул Жмак.

Он добавил, что в центральном офисе "Укрзализныци" будут сконцентрированы все другие функции. Он будет централизовано обеспечивать эти четыре вертикали услугами юристов, финансистов, кадровиков, работников службы безопасности, IТ-специалистами и т.п.