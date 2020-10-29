Экономика

12:59 29.10.2020

"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

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"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

"Укрзализныця" (УЗ) до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

"Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки", - заверил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в ходе брифинга в Киеве в четверг.

Он также отметил, что финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет.

Перцовский также заявил, что компания с 1 ноября на около 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".

Он также отметил, что компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле".

Он отметил, что это единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.

Как сообщалось, ранее Кабмин разрешил "Укрзализныци" направлять средства от операций с имуществом исключительно на модернизацию и развитие компании.

"Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получила 8,792 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн. При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (сокращение на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Теги: #укрзализныця #тарифы
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