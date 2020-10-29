Экономика

12:35 29.10.2020

"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании

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"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

"Мое персональное видение: мы закончим этот год с убытком на уровне 12-14 млрд грн", - сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в ходе брифинга в Киеве в четверг.

При этом он добавил, что компания рассчитывает на поддержку международных финансовых институций.

"Мы рассчитываем на наших партнеров с финансового сектора. В первую очередь, международных финансовых институций", - добавил он.

"Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получила 8,792 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн. При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (сокращение на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Теги: #убыток #укрзализныця
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