Экономика

12:32 29.10.2020

"Мотор Сич" за 9 мес.-2020 получила 930 млн грн чистой прибыли

2 мин читать
"Мотор Сич" за 9 мес.-2020 получила 930 млн грн чистой прибыли

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-сентябре 2020 года получило 930,15 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн.

Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), размещенному в четверг, чистый доход за девять месяцев возрос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 56% - до 3 млрд 195,6 млн грн, а от операционной деятельности получено 1 млрд 675,4 прибыли против убытка в размере 561,67 млн грн годом ранее.

Как сообщалось, по итогам января-июня 2020 года чистая прибыль предприятия составила 595,56 млн грн против убытка 428,58 млн грн за тот же период прошлого года, а чистый доход вырос на 16,3% - до 4 млрд 729 млн грн.

Таким образом, ПАО "Мотор Сич" в третьем квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 334,6 млн грн по сравнению с убытком 104,15 млн грн за тот же период 2019 года, чистый доход увеличился на 27% - до 2 млрд 950,6 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Несколько последних лет решением суда обращение акций "Мотор-Сичи" заблокировано в связи с расследованием СБУ покупки контрольного пакета акций китайскими акционерами, которые согласились часть акций (около 25%) уступить украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. Параллельно Антимонопольный комитет рассматривает заявку на согласование этих сделок.

"Вопросы, связанные с деятельностью "Мотор-Сичи", находятся в поле внимания правительства Украины, президента, потому что это стратегическое предприятие для нас и никоим образом не имеем права потерять такое предприятие и технологии", – заявил на минувшей неделе вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, предприятию нужен стратегический инвестор. "Находимся в поиске, есть определенные требования, этот процесс продолжается", – сказал вице-премьер. В то же время он уточнил, что в деле согласования сделок Антимонопольным комитетом "пока ничего продвинулось".

Теги: #мотор_сич #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 29.10.2020
Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ

Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ

19:49 30.09.2020
"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

12:51 24.09.2020
Девелопер Arricano в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, сократил выручку на 18%

Девелопер Arricano в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, сократил выручку на 18%

17:48 16.09.2020
Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

19:07 11.09.2020
Peloton получил первую квартальную прибыль на фоне возросшего спроса на домашний фитнес

Peloton получил первую квартальную прибыль на фоне возросшего спроса на домашний фитнес

11:00 08.09.2020
"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

10:20 08.09.2020
ПриватБанк по итогам 7 мес. продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков, Укрэксимбанк - убыточных

ПриватБанк по итогам 7 мес. продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков, Укрэксимбанк - убыточных

19:49 31.08.2020
АМКУ вернул DCH Ярославского заявку на покупку "Мотор Сичи"

АМКУ вернул DCH Ярославского заявку на покупку "Мотор Сичи"

18:53 20.08.2020
Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ

Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ

11:51 17.08.2020
ФК "Шахтер" нацелен на то, чтобы стать прибыльным – гендиректор клуба

ФК "Шахтер" нацелен на то, чтобы стать прибыльным – гендиректор клуба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ

"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании

Премьер Украины заявляет о быстром сближении позиций с МВФ

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Укрзализныци" завершил формирование своей команды, правление еще не укомплектовано

"Укрзализныця" до апреля 2021г. не планирует повышать пассажирские тарифы

Глава "Укрзализныци" не видит необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric

"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании

"Укрзализныця" ликвидировала дефицит локомотивов

"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

Министр финансов ожидает результатов от нового главы таможни в кратчайшие сроки

"Нафтогаз" намерен активно участвовать в рынке газа для ТКЭ после его открытия

Премьер Украины заявляет о быстром сближении позиций с МВФ

Posco International поставила 68 тыс. тонн фуражной пшеницы из Украины в Южную Корею

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА