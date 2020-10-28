Posco International поставила 68 тыс. тонн фуражной пшеницы из Украины в Южную Корею

Торговая корпорация Posco International вместе с Nonghyup Feed, крупнейший импортер фуражного зерна в Корее, отправила 68 тыс. тонн фуражной пшеницы из Украины в Южную Корею.

Согласно сообщению на сайте Posco International, из 68 тыс. тонн 41 тыс. тонн была отправлена через украинский зерновой терминал Posco.

"Этот импорт продуктов питания имеет важен, поскольку это первый случай стабильных поставок высококачественного фуражного зерна в Южную Корею, обеспеченный за счет инвестиций отечественной компании", - говорится в релизе компании.

В Posco International ожидают, что с первой поставкой фуражной пшеницы компания построит стабильную национальную систему закупок зерна с использованием собственного экспортного терминала, расширив импорт пшеницы и кукурузы.

В компании указали, что в сентябре 2019 года Posco International завершила строительство экспортного зернового терминала, способного отгружать 2,5 млн тонн зерна в год в морском торговом порту "Николаев".

Отмечается, что аграрный бизнес Posco International расширяется за счет поставок основных зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза, соя и ячмень, однако все начиналось с риса. Объем торговли с 840 тыс. тонн в 2015 году вырос примерно до 7,5 млн тонн в 2020 году.

"Выходя за рамки торговли, мы создали цепочку добавленной стоимости в пищевой промышленности, начиная от ферм и заканчивая переработкой и логистической инфраструктурой, с целью стать крупнейшей корейской компанией по производству пищевых ресурсов. В частности, он превращается в бизнес, который может способствовать национальной продовольственной безопасности, создавая инфраструктуру закупок в странах-экспортерах продуктов питания и выступая в качестве базы для импорта продуктов питания в Корею в случае глобального продовольственного кризиса", - говорится в релизе Posco.

Как сообщалось, Posco International Company и Orexim Group официально открыли зерновой перегрузочный терминал мощностью единовременного хранения более 140 тыс. тонн в морском торговом порту "Николаев" в сентябре 2019 года. Зерновой терминал построен на базе Николаевского комбината хлебопродуктов.

В феврале 2019 года Posco International стала владельцем 75% доли на то время строящегося зернового терминала в Николаевском порту, принадлежащего группе Orexim.

В Posco отметили, что сделка будет содействовать продовольственной безопасности Южной Кореи, поскольку поставки зерна в эту страну в значительной степени зависят от экспорта, ведь самообеспеченность кукурузой и пшеницей составляет лишь 1%. С новым терминалом Posco планирует увеличить экспорт зерна из Украины до 3 млн тонн в год.