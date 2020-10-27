Экономика

17:00 27.10.2020

Северодонецкий "Азот" возобновит выпуск медицинского кислорода

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Северодонецкий "Азот" возобновит выпуск медицинского кислорода

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, ведет подготовку к выпуску кислорода медицинского качества и уже подало в Государственный экспертный центр Минздрава необходимый пакет документации.

"Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе непростая эпидемическая ситуация с COVID-19", – приводятся в релизе Group DF во вторник слова главы правления северодонецкого "Азота" Леонида Бугаева с рабочего совещания с главой Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем.

Предприятие указывает, что уже получило лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.

Согласно релизу, производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 куб. м в час кислорода медицинского качества. По словам Гайдая, с возобновлением на "Азоте" производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.

Медицинский кислород в основном хранится в металлических газовых баллонах высокого давления разной емкости (для сжатых или сжиженных газов). Также медицинским кислородом из баллонов наполняются так называемые "кислородные подушки" (специальные прорезиненные емкости) для индивидуального применения.

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входит в Group DF Дмитрия Фирташа. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. Основные направления деятельности группы –азотный, титановый, газовый, банковский бизнесы. В частности, Group DF – один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Теги: #кислород #северодонецк #азот
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