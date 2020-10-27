Экономика

16:30 27.10.2020

Совет НБУ заявляет о заказных публикациях в СМИ, направленных на разбалансирование его работы

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Совет НБУ заявляет о заказных публикациях в СМИ, направленных на разбалансирование его работы

Совет Национального банка Украины (НБУ) заявляет о заказных публикациях в средствах массовой информации (СМИ), которые координируются из одного центра и направлены на разбалансирование его работы.

"В последнее время в СМИ активно распространяются информационные материалы, направленные на усиление в обществе неопределенности относительно задач и полномочий Совета НБУ. Совет НБУ (…) отмечает заказной характер указанных публикаций, которые координируются из одного центра и нацелены на разбалансирование работы Совета НБУ", – говорится в официальном заявлении органа, предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" членом Совета НБУ Виталием Шапраном.

В заявлении также указывается, что целью таких публикаций является также "усиление давления на независимость и беспристрастность политики Нацбанка".

Теги: #совет #нбу
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