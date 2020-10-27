Экономика

16:26 27.10.2020

Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

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Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

Государственный Укрэксимбанк предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств, говорится в сообщении Biz Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже.

"Заемщик … в настоящее время стремится оптимизировать свой портфель обязательств и снизить стоимость своего долга", – поясняется в оферте.

Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.

Укрэксимбанк напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигаций-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн и их приобретению отдается больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.

Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 – по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.

В то же время в оферте говорится, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить как общую сумму выкупа, так и сумму выкупа каждой выпуска облигаций.

Информацию о результатах раннего предъявления бумаг к выкупу намечено обнародовать 9 ноября и рассчитаться по ним 10 ноября.

Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #еврооблигации
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