Экономика

14:37 27.10.2020

"Интерпайп" за 9 мес. перечислил в бюджеты всех уровней 2 млрд грн

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"Интерпайп" за 9 мес. перечислил в бюджеты всех уровней 2 млрд грн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года уплатила почти 2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, сообщила компания на странице в Facebook во вторник.

"Украинская промышленная компания "Интерпайп" – крупный налогоплательщик. Несмотря на экономический кризис, пандемию коронавируса и постоянно растущие цены на электроэнергию, в 2020 году каждая тонна произведенной нами стали принесла бюджетам разных уровней 3400 грн", - констатируется в сообщении.

Подчеркивается, что вся заготовка перерабатывается в Украине, а на экспорт поставляется продукция с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщалось, "Интерпайп" в январе-июне 2020 года сократила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,35 млрд грн из-за пандемии коронавируса и уменьшения спроса на продукцию.

В первом квартале-2020 компания увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 803 млн грн.

"Интерпайп" в 2019 году увеличил уплату налогов и сборов на 50% по сравнению с 2018 годом - до 3,25 млрд грн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #налоги #бюджет #интерпайп
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