Экономика

15:49 23.10.2020

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

2 мин читать
Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины, сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко.

"...Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС - 37,6 млн.

"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты - 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн – это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", - пояснил Любченко.

"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.д.)", - добавил он.

Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ - 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году - 3,083 тыс. грн.

"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", - заключил глава ведомства.


Полный текст интервью будет обнародован в летне новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #налог #любченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 23.10.2020
Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

14:50 19.10.2020
Глава Госналоговой Алексей Любченко: “Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры”

Глава Госналоговой Алексей Любченко: “Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры”

13:44 19.10.2020
"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

12:51 19.10.2020
Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

12:38 19.10.2020
Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

12:27 19.10.2020
Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

11:57 19.10.2020
Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

07:03 30.09.2020
Трамп в ходе дебатов с Байденом обещал отчитаться о своих налогах

Трамп в ходе дебатов с Байденом обещал отчитаться о своих налогах

16:40 08.07.2020
Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

14:47 08.07.2020
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины - Любченко

Премьер Украины поддержал меморандум с МФО о построении фондового рынка и ухудшил оценку сроков с года до трех

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис доставки Glovo в Украине вышел на безубыточность, цены повышать не планирует

Боголюбов просит суд вернуть ему 33,25% акций ПриватБанка

Премьер Украины поддержал меморандум с МФО о построении фондового рынка и ухудшил оценку сроков с года до трех

Минэкономики выступило против решения КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через Приват24

"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

МАУ намерена сдавать самолеты под рекламу минимум за 650 тыс. грн в месяц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА