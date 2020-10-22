Экономика

18:05 22.10.2020

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

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Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабинет министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязательств главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко, сообщается на "Урядовом портале".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правительству, отстранения в ведомствах происходят во избежание обвинений в давлении указанных чиновников на правоохранительные органы и соблюдение процедуры в ходе проводимых следственных действий.

Ранее в мае 2020 года Кабмин назначил Васильченко главой ГИГ, уволив его с должности главы ГАСИ, которую он занимал с марта-2020.

Теги: #гаси #кадры #кабмин
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