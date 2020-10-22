Экономика

11:51 22.10.2020

Депутаты предлагают е-резидентство для ІТ-сотрудников со ставкой налога на прибыль 5% - законопроект

1 мин читать
Депутаты предлагают е-резидентство для ІТ-сотрудников со ставкой налога на прибыль 5% - законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о механизме электронного резидентства №4245, который предполагает льготную ставку налога на прибыль в 5%.

Согласно информации на парламентском сайте, законопроект 21 октября зарегистрировали народные депутаты из фракции "Голос" Ярослав Железняк, Владимир Цабаль, Кира Рудик и Галина Васильченко, а также депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Идея простая. Если ты "айтишник" из Индии, Китая, Пакистана, Германии или, даже, Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным плательщиком налогов. И для этого ты будешь платить лишь один простой налог - 5%, который платят наши ФЛП с оборота", - пояснил Ярослав Железняк.

По его словам, этот механизм может быть интересен, в частности, гражданам азиатских стран. С другой стороны, это позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства, отметил один из авторов законопроекта.

"Это предложение, может быть, не будет так интересно США или ЕС, но точно будет интересно другим странам, особенно из Азии, Востока, у которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским", - добавил Железняк.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Теги: #налоги #законопроект #it #резидент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 20.10.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении платежей за землю

"ArcelorMittal Кривой Рог" опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и занижении платежей за землю

19:29 15.10.2020
Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

13:48 14.10.2020
Разумков допускает, что Рада в ноябре примет законопроект о референдуме

Разумков допускает, что Рада в ноябре примет законопроект о референдуме

14:16 13.10.2020
Кличко просит Раду принять законопроект, который позволит уменьшить тариф на газ

Кличко просит Раду принять законопроект, который позволит уменьшить тариф на газ

21:16 09.10.2020
Венецианская комиссия высказалась о срочной реформе ВСП и раскритиковала законопроект Зеленского о судоустройстве

Венецианская комиссия высказалась о срочной реформе ВСП и раскритиковала законопроект Зеленского о судоустройстве

15:39 07.10.2020
СБУ планирует обратиться в профильный комитет Рады за разрешением проведения налоговых проверок

СБУ планирует обратиться в профильный комитет Рады за разрешением проведения налоговых проверок

12:44 02.10.2020
Совет Европы приветствует основные положения законопроекта о Киеве - столице Украины

Совет Европы приветствует основные положения законопроекта о Киеве - столице Украины

19:13 01.10.2020
Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

20:00 29.09.2020
Американская торговая палата раскритиковала повышение налогов в бюджетном пакете Кабмина-2021

Американская торговая палата раскритиковала повышение налогов в бюджетном пакете Кабмина-2021

07:35 29.09.2020
Демократы США предложили обновленную версию законопроекта о финпомощи в условиях пандемии на $2,2 трлн

Демократы США предложили обновленную версию законопроекта о финпомощи в условиях пандемии на $2,2 трлн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк может улучшить прогноз падения ВВП на 2020 г. до 5% - банкиры

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – УЗ

Банкиры допускают повышение учетной ставки НБУ в I пол. 2021 года

Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк может улучшить прогноз падения ВВП на 2020 г. до 5% - банкиры

Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит их сервис - глава "Прозорро.Продажи"

Boeing может представить новый пассажирский самолет впервые с 2004 г

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту IT Relocate - Минцифры

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию СЭС мощностью 33 МВт и ожидаемым годовым доходом свыше 150 млн грн

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – УЗ

Банкиры допускают повышение учетной ставки НБУ в I пол. 2021 года

Конкуренция в острове БуТЭС повысится после интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E – эксперт

Кабмин одобрил привлечение EUR63 млн от ЕБРР на модернизацию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА