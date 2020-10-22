Депутаты предлагают е-резидентство для ІТ-сотрудников со ставкой налога на прибыль 5% - законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о механизме электронного резидентства №4245, который предполагает льготную ставку налога на прибыль в 5%.

Согласно информации на парламентском сайте, законопроект 21 октября зарегистрировали народные депутаты из фракции "Голос" Ярослав Железняк, Владимир Цабаль, Кира Рудик и Галина Васильченко, а также депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Идея простая. Если ты "айтишник" из Индии, Китая, Пакистана, Германии или, даже, Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным плательщиком налогов. И для этого ты будешь платить лишь один простой налог - 5%, который платят наши ФЛП с оборота", - пояснил Ярослав Железняк.

По его словам, этот механизм может быть интересен, в частности, гражданам азиатских стран. С другой стороны, это позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства, отметил один из авторов законопроекта.

"Это предложение, может быть, не будет так интересно США или ЕС, но точно будет интересно другим странам, особенно из Азии, Востока, у которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским", - добавил Железняк.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.