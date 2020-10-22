Экономика

10:07 22.10.2020

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – УЗ

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В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – УЗ

В Украину прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина, который доставил 41 контейнер с холодильным оборудованием. Проводится работа по периодичности курсирования поезда и разработки электронной площадки для заказа и оплаты услуги перевозки, сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця" (УЗ).

"На станцию "Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой УЗ в четверг утром.

Поезд в пути находился 19 суток. По информации УЗ ведется работа по периодичности курсирования поезда раз в неделю. "При наличии достаточного груза, частота курсирования будет увеличена и отправления будут происходить по четкому графику", – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что работа над загруженностью маршрута продолжается, "особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков".

Кроме того, в УЗ разрабатывают онлайн сервис с целью возможности заказа клиентами контейнерного место в поезде и оплаты услуги онлайн по аналогии приобретения билетов на пассажирские поезда.

В УЗ напомнили, что прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.

Контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины. Сейчас по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ.

Теги: #укрзализныця #китай #контейнер
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