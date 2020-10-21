"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало ремонтные работы на участках маршрута от г.Измаил до г.Вилково протяженностью 34 км (Одесская обл.).
Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook, в настоящее время работы проводятся на 10-километровом участке от г.Килия до границы с Измаилским районом. Здесь уже началось обустройство основы со щебеночно-песчаной смесью.
Подрядная организация – ООО "Ростдорстрой".
Отмечается, что также проходят работы по разработке проектно-сметной документации на обновление участка протяжностью 24 км от г. Килия до г. Вилково. Работы планируется начать в начале следующего года.
По данным агентства, проехать обновленным маршрутом водители смогут в следующем году.
Всего в Одесской области "Укравтодор" в 2020 году планирует возобновить 194 км дорог.
"Ростдорстрой" наряду с компанией "Киевшляхбуд" входит в группу RDS. Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.
По состоянию на июль 2020 года RDS работала в девяти регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области – путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев – Харьков - Должанский".
Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.