Экономика

13:27 20.10.2020

Автобусный перевозчик FlixBus открывает три новые линии из Украины в Польшу и Чехию

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Автобусный перевозчик FlixBus открывает три новые линии из Украины в Польшу и Чехию

Автобусный оператор FlixBus открывает с 4-5 ноября три новых маршрута из Украины: Киев – Варшава – Щецин, Черновцы – Варшава (оба – Польша), Львов – Острава (Чехия).

Как сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман в ходе конференции во вторник, маршрут №3222 Киев-Варшава-Щецин, который будет выполняться совместно с партнером ФЛП Сергей Шерстюк, будет проходить также через города: Житомир, Ривне, Луцк, Люблин, Лодзь, Познань и Гожув-Велькопольски. Частота рейса – два раза в неделю.

Маршрут №3241 Черновцы – Варшава (партнер - IB – АВТО) будет проходить через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота – три раза в неделю.

Маршрут №CUA025 Львов – Острава (партнер – ACIK, Польша) – через Краков, Катовице и Богумин. Частота – два раза в неделю.

"Первые две линии – полностью отвечают "зеленым" стандартам FlixBus. Третьей линией полностью будет руководить компания ACIK, но мы также будем продавать билеты на этот рейс. В автобусах ACIK есть отдельные места, которые обозначены зеленой наклейкой, которые будут назначены для пассажиров FlixBus", – сказал он.

По его словам, к настоящему времени сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины с 12 областей с 48 городами Европы (шесть стран).

Как сообщалось, 7 июля 2020 года автобусный оператор FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Теги: #рейсы #flixbus #чехия #польша
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