Экономика

19:06 16.10.2020

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

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Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сфере после встречи Зеленского и Эрдогана

После встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле подписан ряд документов о военном и оборонном сотрудничестве между государствами.

Подписана декларация о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.

Кроме того, подписано рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

Теги: #опк #турция #украина #сотрудничество
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