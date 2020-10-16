"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") ведет переговоры с рядом международных авиакомпаний по возобновлению полетов по шести воздушным трассам в Симферопольском районе полетной информации в акватории Черного моря.

"На нашем уровне мы прилагаем максимальные усилия, чтобы возобновить транзитные полеты по всей доступной части воздушного пространства Украины, тесно взаимодействуя с авиакомпаниями и авиационными властями стран мира. После публикации EASA мы ведем активные переговоры с авиакомпаниями и авиационными властями стран Европы, Персидского залива, ближнего зарубежья с целью привлечь новые компания для полетов в украинском небе. Для авиакомпаний это экономически целесообразно по полетному времени, расходу топлива, другим аспектам", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Он также отметил, что новый бюллетень по безопасности полетов EASA, которым рекомендуется использовать шесть воздушных трасс для авиакомпаний в акватории Черного моря (вместо двух воздушных трасс, разрешенных с 2015 года), вышел лишь в конце августа этого года.

"Сегодня мы задействовали все механизмы, в том числе политические, для донесения этой важной информации к авиакомпаниям и авиационным властям стран, которым интересны эти маршруты. Мы самостоятельно провели ряд переговоров с авиакомпаниями для возобновления их полетов по этим трассам. Первые результаты рассчитываем получить к концу этого года, хотя понимаем: финальные решения – за авиакомпаниями", - заявил Ярмак.

В то же время, по его словам, вопрос полноценного возобновления транзита зависит в большей степени от политической составляющей.

Как сообщалось, трафик в воздушном пространстве Украины в сентябре 2020 года упал на 56,6% по сравнению с сентябрем 2019 года.