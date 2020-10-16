Экономика

15:37 16.10.2020

"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

2 мин читать
"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") ведет переговоры с рядом международных авиакомпаний по возобновлению полетов по шести воздушным трассам в Симферопольском районе полетной информации в акватории Черного моря.

"На нашем уровне мы прилагаем максимальные усилия, чтобы возобновить транзитные полеты по всей доступной части воздушного пространства Украины, тесно взаимодействуя с авиакомпаниями и авиационными властями стран мира. После публикации EASA мы ведем активные переговоры с авиакомпаниями и авиационными властями стран Европы, Персидского залива, ближнего зарубежья с целью привлечь новые компания для полетов в украинском небе. Для авиакомпаний это экономически целесообразно по полетному времени, расходу топлива, другим аспектам", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Он также отметил, что новый бюллетень по безопасности полетов EASA, которым рекомендуется использовать шесть воздушных трасс для авиакомпаний в акватории Черного моря (вместо двух воздушных трасс, разрешенных с 2015 года), вышел лишь в конце августа этого года.

"Сегодня мы задействовали все механизмы, в том числе политические, для донесения этой важной информации к авиакомпаниям и авиационным властям стран, которым интересны эти маршруты. Мы самостоятельно провели ряд переговоров с авиакомпаниями для возобновления их полетов по этим трассам. Первые результаты рассчитываем получить к концу этого года, хотя понимаем: финальные решения – за авиакомпаниями", - заявил Ярмак.

В то же время, по его словам, вопрос полноценного возобновления транзита зависит в большей степени от политической составляющей.

Как сообщалось, трафик в воздушном пространстве Украины в сентябре 2020 года упал на 56,6% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Теги: #крым #ярмак #украэрорух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 16.10.2020
Зеленский надеется на серьезную роль Турции в Крымской платформе и решении вопроса Крыма

Зеленский надеется на серьезную роль Турции в Крымской платформе и решении вопроса Крыма

14:37 16.10.2020
FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

12:36 16.10.2020
Малая авиация в Украине продолжает набирать обороты – глава "Украэроруха"

Малая авиация в Украине продолжает набирать обороты – глава "Украэроруха"

11:40 16.10.2020
Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

11:17 16.10.2020
Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

11:03 16.10.2020
Дроны должны быть инкорпорированы в общие правила использования воздушного пространства - руководитель "Украэроруха"

Дроны должны быть инкорпорированы в общие правила использования воздушного пространства - руководитель "Украэроруха"

08:59 16.10.2020
США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя с 27 октября

США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя с 27 октября

16:09 15.10.2020
На первые результаты позитивных рекомендаций EASA по полетам над Черным морем рассчитываем до конца года – глава "Украэроруха"

На первые результаты позитивных рекомендаций EASA по полетам над Черным морем рассчитываем до конца года – глава "Украэроруха"

14:05 15.10.2020
ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ – продолжение политики подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины

ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ – продолжение политики подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины

00:06 14.10.2020
Зеленский: вопрос Крыма не должен забываться, а Украина наоборот пытается усилить работу над его решением

Зеленский: вопрос Крыма не должен забываться, а Украина наоборот пытается усилить работу над его решением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Тигипко планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

ПОСЛЕДНЕЕ

Передачу земли из государственной в коммунальную собственность громад нужно подкрепить законом – экс-министр экономики

"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Совет НБУ отменил заседание в пятницу

Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

"Астарта" за 9 мес. увеличила продажи сахара на 3%, пшеницы на 11%, сократила кукурузы на 29%

Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

ФГВФЛ подал апелляцию на решение суда об отказе рассмотрения иска Фонда к экс-руководителям Платинум Банка на 1,48 млрд грн

Protec Development планирует запустить офисно-логистический комплекс Protec Zymna Voda во Львове в III кв.-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА