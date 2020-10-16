Экономика

11:17 16.10.2020

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

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Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

И.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак не считает необходимым ограничивать работу авиатранспорта во время карантина из-за низкой вероятности заражения.

"Думаю, если на наземный транспорт за время пандемии еще могут быть введены ограничения, то на авиа – нет", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ярмак напомнил, что ранее Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА распространила информацию о том, что вероятность заразиться в самолете – один случай на 27 млн пассажиров.

"Транспорт – это кровеносная система экономики. Он не может и не должен останавливаться. В настоящее время спрос на авиаперевозки очень низок. Но я верю в отложенный спрос. Как только появится вакцина, пойдет на убыль статистика заболеваемости, пассажиры привыкнут к новым правилам перелетов – наша отрасль быстро восстановится", - считает руководитель "Украэроруха".

Он также выразил надежду на то, что второго транспортного локдауна не будет, и отметил, что в Украине продолжают развиваться региональные авиаперевозки.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #коронавирус #авиация #ярмак #украэрорух
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