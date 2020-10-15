"Астарта" за 9 мес. увеличила продажи сахара на 3%, пшеницы на 11%, сократила кукурузы на 29%

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в январе-сентябре 2020 года увеличил его продажи на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 247,32 тыс. тонн.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже в четверг, продажи пшеницы за девять месяцев этого года выросли на 11% - до 258,27 тыс. тонн, ячменя - в 2,2 раза, до 22,51 тыс. тонн. Продажи подсолнечника составили 51,15 тыс. тонн – на уровне 9 месяцев прошлого года.

В то же время, продажи кукурузы "Астартой" сократились на 29% - до 335,66 тыс. тонн, соевого масла – 11%, до 31,44 тыс. тонн, соевого шрота – на 17%, до 102,15 тыс. тонн, молока – 6%, до 68,18 тыс. тонн.

Средняя цена реализации сахара за январь-сентябрь 2020 года выросла на 1% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 10,15 тыс. грн/т, пшеницы – 19%, до 5,24 тыс. грн/т, подсолнечника - на 16%, до 10,07 тыс. грн/т, соевого масла – на 9%, до 18,82 тыс. грн/т, молока – на 8%, до 9,9 тыс. грн/т. Однако, цена продажи кукурузы за 9 месяцев нынешнего года упала на 3% - до 4,49 тыс. грн/т, ячменя – на 6%, до 4,61 тыс. грн/т. Цена реализации соевого шрота осталась на уровне января-сентября 2019 года – 9,68 тыс. грн/т.

В третьем квартале 2020 года продажи "Астартой" сахара выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 95,77 тыс. тонн, пшеницы - на 17%, до 253,84 тыс. тонн, ячменя – 3,2 раза, до 21,7 тыс. тонн, подсолнечника – на 52%, до 51,05 тыс. тонн, соевого масла – 32%, до 12,02 тыс. тонн, молока – на 2%, до 22,06 тыс. тонн.

Вместе с тем, реализация кукурузы сократилась в 13 раз – до 211 тонн, соевого шрота – на 35%, до 19,18 тыс. тонн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.