ФГВФЛ подал апелляцию на решение суда об отказе рассмотрения иска Фонда к экс-руководителям Платинум Банка на 1,48 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева о возврате без рассмотрения иска Фонда к экс-руководителям ликвидируемого Платинум Банка, в том числе к экс-и.о. правления банка и действующей первой заместителя главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой.

Согласно сообщению на сайте Фонда в четверг, сейчас решается вопрос об открытии апелляционного производства.

ФГВФЛ подчеркивает, что иск о взыскании убытков был им подан к связанным с Платинум Банком лицам по общей процедуре, предусмотренной законодательством. ПРи этом он уточнил, что соответствующая процедура применяется в отношении всех банков, переданных в его управление.

"Фонд гарантирования вкладов всегда стоял на позиции, что перед законом все равны, и не делает исключений ни для кого, выполняя возложенные на него законом функции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Хозсуд Киева вернул исковое заявление ФГВФЛ без рассмотрения и обосновал это отсутствием оснований для объединения исковых требований по делу №910/12955/20. "Каких-либо других причин не существует", – добавил Фонд.

Указывается также, что отчет аудиторов по итогам форенсик-аудита является конфиденциальной информацией, в связи с чем Фонд никогда не обнародовал такие отчеты как по Платинум Банку, так и по другим банкам.

Фонд уточнил, что аудит Платинум Банка проводился украинской аудиторской компанией, а не международной, как утверждают некоторые СМИ. Это, по мнению ФГВФЛ, подтверждает недостоверность данных, приведенных в некоторых публикациях.

Как сообщалось, в августе 2020 года ФГВФЛ обратился в Хозсуд Киева с исковым заявлением о возмещении ущерба к 12 связанным с Платинум Банком лицам в размере 1,478 млрд грн в соответствии с требованиями ст. 52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Правление НБУ 10 января 2017 года отнесло Платинум Банк к категории неплатежеспособных, поскольку к 1 января финучреждение не достигло положительного значения капитала. 23 февраля того же года регулятор одобрил предложение ФГВФЛ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Согласно данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 года владельцами существенного участия в Платинум Банке, независимо от формального владения, но с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка, были Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.