Экономика

10:09 15.10.2020

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

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Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций (LPN) НАК "Нафтогаз Украины", эмитентом которых выступает Kondor Finance plc, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" с рейтингом возвратности активов (RR) "RR4".

"… рейтинг соответствует рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы "Нафтогазом" для общих корпоративных целей, в том числе для досрочного погашения существующей финансовой задолженности в связи с объявленным "Нафтогазом" тендерным предложением по части еврооблигаций 2022 и 2024 годов", – отмечается в отчете.

Fitch указывает, что окончательная оценка зависит в том числе от сведений о сумме и сроке обращения еврооблигаций.

Агентство напоминает, что РДЭ "Нафтогаза" приравнивается к РДЭ "Украины" ("B/Стабильный"), отражая сильные связи компании с государством и оценку Fitch автономного кредитного профиля (SCP) компании на уровне "b-".

Теги: #нафтогаз #fitch
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