АМКУ разрешил близким владельца "Vodafone Украина" Гасанова купить "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина"

Близкие владельца группы компаний NEQSOL Holding Насиба Гасанов, который является бенефициаром 100% второго по величине украинского оператора мобильной связи "Vodafone Украина", могут приобрести 100% ООО "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" (Киев).

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен, ведомство согласовало соответствующую заявку ООО "Си-Телеком Холдинг" (Киев), совладельцами которого, по данным госреестра, с долями по 40% являются Гасановы Артем и Рамиз Насиб оглы, один из которых прописан по тому же адресу, что и, вероятно, их отец, Насиб Гасанов.

Владельцем еще 20% выступает Юсиф Джаббаров, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией CEO NEQSOL Holding.

АМКУ также удовлетворил заявку на одобрение согласованных действий "Си-Телеком Холдинга" и нынешнего владельца "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" – BAGGIO Holding B.V. в соответствии с их договором купли-продажи об отказе от конкуренции сроком на пять лет.

Бенефициарным собственником "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" через BAGGIO Holding B.V. выступает бизнесмен Владимир Евтушенков, который был конечным бенефициаром "Vodafone Украина" до его покупки в конце 2019 года Гасановым.

"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" предоставляет на украинском рынке услуги по технологическим решениям, СКС, сети и экспертизу оптимизации ІТ.

ОАО "Ситроникс" до 2009 года в Украине и других странах региона работало под брендом "Квазар-Микро". Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.

"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" в 2019 году увеличила выручку на 1,3% – до 700,89 млн грн, чистая прибыль сократилась в 2,9 раза – до 22,1 млн грн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно пресс-релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в разных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х.