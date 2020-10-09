Экономика

19:52 09.10.2020

Белый дом готовит пакет мер по поддержке экономики США на $1,8 трлн - СМИ

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Белый дом готовит пакет мер по поддержке экономики США на $1,8 трлн - СМИ

Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидается, что министр финансов страны Стивен Мнучин обсудит предложение со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу.

Объем пакета станет крупнейшим предложением на сегодняшний день в длительных переговорах с демократами в Конгрессе. Предложение Белого дома ознаменует собой дальнейшее уменьшение дистанции между администрацией и лидерами демократов по поводу общей стоимости мер по поддержке экономики, отмечает издание.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу ранее в пятницу заявил, что Дональд Трамп одобрил пересмотренный пакет, который будет включать меры финансовой помощи малым предприятиям и авиакомпаниям, а также выплаты домохозяйствам.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн. Однако Трамп решил прекратить до выборов 3 ноября переговоры с Конгрессом по поводу очередного пакета мер по стимулированию экономики.

Предыдущий план демократов, одобренный Палатой представителей в мае, предусматривал меры поддержки экономики общей стоимостью $3,4 трлн.

Республиканцы, контролирующие Сенат, в сентябре представили свой пакет стимулов - объемом $1,55 трлн. Мнучин на прошлой неделе предложил программу объемом $1,6 трлн.

Теги: #сша #поддержка #экономика
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