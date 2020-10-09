Экономика

14:08 09.10.2020

АМКУ разрешил Luregio Limited Тигипко купить Проминвестбанк

2 мин читать
АМКУ разрешил Luregio Limited Тигипко купить Проминвестбанк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка (ПИБ, Киев) кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Как сообщила пресс-служба АМКУ агентству "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.

Как сообщал Антимонопольный комитет, в обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета Универсал банка, принадлежащих Тигипко.

2 марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в рамках рассмотрения иска российского ВЭБ запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение об обеспечении иска, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

Вместе с тем, 4 марта пакет акций ПИБ в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.

Покупателем через ЗАО "Альтана Капитал" выступило ООО "ФК "Фортифай", владельцев которого ряд СМИ связывают с Коломойским. В госреестре бенефициарами ФК указана на паритетных началах Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина. "Фортифай" оплатила акции, однако арест на акции ПИБ, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций – 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (40,611 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.

Теги: #пиб #тигипко #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 08.10.2020
Luregio Limited Тигипко основала "Лурежио инвест" с УК 350 млн грн и подала заявку в АМКУ на покупку Проминвестбанка

Luregio Limited Тигипко основала "Лурежио инвест" с УК 350 млн грн и подала заявку в АМКУ на покупку Проминвестбанка

16:17 05.10.2020
"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

16:26 01.10.2020
АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую"

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую"

14:31 01.10.2020
АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

19:49 30.09.2020
"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

18:37 21.09.2020
АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

14:32 18.09.2020
"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

19:47 16.09.2020
АМКУ запросил мнение коксохимов об ограничениях "Метинвеста" для контроля шахтоуправления "Покровское"

АМКУ запросил мнение коксохимов об ограничениях "Метинвеста" для контроля шахтоуправления "Покровское"

17:48 16.09.2020
Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

13:20 16.09.2020
Глава АМКУ: Акцентируем внимание на рынках, которые касаются большого количества потребителей

Глава АМКУ: Акцентируем внимание на рынках, которые касаются большого количества потребителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Метинвест" продлил сроки погашения облигаций

На КЖРК разъяснили начисление зарплат с учетом падения производства за 9 мес. на 13,3%, а в сентябре в 3,5 раза к августу

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевтеплоэнерго" реконструирует теплосети на центральной автомагистрали столичного Подола

"Метинвест" продлил сроки погашения облигаций

НКРЭКУ пожаловалась ГБР на вмешательство в работу со стороны группы депутатов

"Укрпошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов в компьютеризированных отделениях

"Укрпошта", Мининфраструктуры и Минцифры будут сотрудничать для цифровой трансформации почтового оператора

Bloomberg: Газпрому предстоит долгий процесс обжалования штрафа в $7,6 млрд в политизированных польских судах

ЕК приняла к сведению решение польского регулятора о штрафе "Газпрому"

Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

Доллар дешевеет в связи с ростом надежд на новый пакет стимулов в США

Решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян в ЕС вступит в силу до конца 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА