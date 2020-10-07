Экономика

17:51 07.10.2020

ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

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ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого как пилот Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") обязуется провести антикоррупционную реформу.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР в среду, в меморандуме стороны договорились поддерживать усилия с целью улучшения системы закупок "Укравтодора" и укреплению его внутреннего контроля, политик и процедур, направленных на предотвращение взяточничества и коррупции.

Распоряжение Кабмина от 5 октября 2020 года №1216-р об одобрении проекта меморандума обнародовано на сайте правительства.

"Партнерство "Укравтодора" и ЕБРР в вопросе корпоративного управления и антикоррупционных практик - это еще одно свидетельство того, что в Украине есть политическая воля исключить возможности для любой коррупции. Кроме того, такое сотрудничество с нашими партнерами позволит повысить эффективность государственных инвестиций в инфраструктурные проекты. Правительство продолжает реформу корпоративного управления, руководствуясь лучшими практиками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассматривает 15 государственных предприятий, где планируется проведение реформы в ближайшее время", - цитирует пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который подписал меморандум от имени банка, "это сотрудничество в усилении антикоррупционных мер в дорожном секторе станет пилотным проектом и лакмусовой бумажкой для внедрения более широкой программы, поддерживаемой ЕБРР, по предотвращению коррупции и улучшения управления для всех украинских государственных предприятий и организаций государственного сектора".

В рамках этого соглашения Украина обязуется внедрить Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях, а также принять всеобъемлющую политику государственной собственности.

Отмечается, что работа по улучшению корпоративного управления на госпредприятиях и в госагентствах будет включать в себя пересмотр систем управления рисками, соблюдения нормативных требований (комплаенс) и внутреннего аудита, а также замену существующих структур независимыми и квалифицированными специалистами. Для персонала будет проводиться обучение по этике и добропорядочности. Третьи стороны, в частности, подрядчики и поставщики в будущем также должны будут соблюдать те же антикоррупционные принципы.

Кроме этого, правительство Украины и ЕБРР будут работать над приведением систем закупок на госпредприятиях и в государственных агентствах в соответствие с Глобальным стандартом закупок и поставок Чартерного института закупок и поставок и помогать им в прохождении международно признанной сертификации в сфере закупок. Реформа будет включать в себя программы развития персонала и внедрение комплексных электронных систем закупок, которые будут охватывать весь инвестиционный цикл от начала до конца.

Теги: #ебрр #реформа #коррупция #укравтодор
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