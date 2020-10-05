Экономика

10:10 05.10.2020

Транзит "Газпрома" через Украину в 2020г достиг 40 млрд и сейчас идет по максимуму – ОГТСУ

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Транзит "Газпрома" через Украину в 2020г достиг 40 млрд и сейчас идет по максимуму – ОГТСУ

Объем транзита российского газа через газотранспортную систему 4 октября достиг 40 млрд куб. м с начала года, сообщил "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м. Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год", – указала компания в своем сообщении.

ОГТСУ подчеркнул, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и украинским потребителям.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он напомнил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.

Теги: #газ #транзит #огтсу
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