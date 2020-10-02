Экономика

11:08 02.10.2020

Глава "Нафтогаза" допускает заполнение ПХГ Украины в октябре на 100%

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Глава "Нафтогаза" допускает заполнение ПХГ Украины в октябре на 100%

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.

"Наши украинские хранилища заполнены на 90%. Такого не было очень-очень давно. Я ожидаю, что до конца этого месяца это заполнение может достичь даже 100%", - сказал он в эфире "Украина 24" в четверг вечером.

По его словам, такой уровень заполнения ПХГ страны во многом обеспечили частные трейдеры.

Глава "Нафтогаза" считает, что имеющееся предложение газа на украинском рынке окажет влияние на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения.

Как сообщалось, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,054 млрд куб. м, или 90,6% общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #нафтогаз #пхг #коболев
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