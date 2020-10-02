Экономика

09:27 02.10.2020

General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

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General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

 Продажи General Motors Co. в США в третьем квартале упали на 10% относительно того же периода прошлого года - до 665,192 тыс.

Однако компания заявила о том, что видит "признаки восстановления" в автомобильной отрасли, сообщает MarketWatch.

Продажи GM и в отрасли в целом "существенно восстановились в сентябре, завершив месяц ростом в годовом выражении", отмечается в сообщении компании.

Котировки акций GM взлетели почти на 3% после публикации отчета. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года упала примерно на 17%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 5% за этот период.

Теги: #сша #машиностроение #финрезультат #продажи
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