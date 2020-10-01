Экономика

15:09 01.10.2020

H&M увеличил выручку в Украине на 59% в нацвалюте в III финквартале

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H&M увеличил выручку в Украине на 59% в нацвалюте в III финквартале

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила выручку в своих украинских магазинах на 59% в гривне в третьем финансовом квартале (1 июня – 31 августа).

Как указывается в отчете компании, за третий финквартал продажи H&M в Украине составили 86 млн шведских крон ($9,65 млн), что в 1,5 раза больше, чем за сопоставимый период 2019 года (56 млн шведских крон, или $6,28 млн). Таким образом, рост в шведских кронах составил 54%, а в гривне – 59%.

Компания за этот период запустила два новых магазина в Украине, расширив таким образом сеть до пяти объектов (все – в Киеве).

В целом за девять месяцев финансового года H&M увеличил выручку на 10% – до 156 млн шведских крон (142 млн шведских крон за 9 мес.-2019 года), тогда как рост продаж в гривне составил 5%.

Как сообщалось, H&M 11 июня открыл четвертую торговую точку в Украине в ТРЦ Dream Town и 1 августа – пятую, в ТРЦ Retroville.

По результатам 2019 года H&M в Украине открыл одну новую торговую точку и увеличил почти в четыре раза продажи, до 227 млн шведских крон (около $24 млн).

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.

Теги: #выручка #hm
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