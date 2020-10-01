Экономика

13:10 01.10.2020

Удаленный формат работы планируют оставить 40% компаний - опрос

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Удаленный формат работы планируют оставить 40% компаний - опрос

Удаленный формат работы планируют оставить 40% из 94 компаний-членов Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce, ACC), у 32% нет четкого понимания сроков возврата на рабочие места, еще 22% готовы вернуться в офисы после объявления правительством окончания карантина.

Таковы данные опроса бизнес-ассоциации и компании Deloitte.

"50% компаний указали, что их доход сократился из-за пандемии и ее последствий, однако для некоторых ситуация более оптимистична. У 20% доход не изменился, а еще у 20% даже возрос", - сообщил президент АСС Андрей Гундер в четверг, представляя результаты исследования о влиянии шести месяцев карантина на бизнес.

Три четверти компаний не меняли количество сотрудников за последние полгода, а 11% - пошли на сокращение штата (при этом более половины из них сократили менее 10% сотрудников), свидетельствуют итоги опроса.

Более половины респондентов (61%) отметили, что в их компаниях уровень зарплаты остался прежним, а 23% сообщили об увеличении оплаты труда. При этом среди тех, кто сократил зарплату (таковых 12%), половина урезала их менее чем на 20%, добавил Гундер.

"51% бизнеса указал, что их компании не сокращали инвестиции в Украину за последние полгода. В то же время 35% респондентов сообщили о сокращении инвестиции", - отметил он.

Как сообщила директор по вопросам человеческого капитала Deloitte Елена Бойченко, представляя результаты опроса, 35% респондентов сообщили о тестированиях на COVID-19 в их компаниях. Хотя чаще всего это происходит в случае необходимости, отметила она.

При этом самыми большими вызовами в сфере человеческого капитала большинство респондентов назвало эмоциональное выгорание.

Говоря о наиболее ожидаемых действиях правительства, компании назвали продолжение мощной программы реформ (обеспечение верховенства права, крепкой правовой и судебной системы, борьба с коррупцией, защита пра инвесторов и кредиторов, прекращение олигархических привилегий и монополий), а также продолжение сотрудничества с МВФ, создание экономических стимулов для сохранения занятости и стимулирования инвестиций.

Опрос проводился 14-25 сентября. Опрошено 100 представителей 94 компаний-членов АСС, из которых почти половина - СЕО, 29% - топ-менеджмент, 8% - гендиректоры, по 4% - младший менеджмент и HR.

Теги: #acc #кадры #бизнес
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